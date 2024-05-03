В Пентагоне сообщили о пристальном внимании к ситуации на авиабазе в Нигере
- AP
По его словам, США наблюдают, имеют ли доступ якобы российские специалисты к американской военной технике в Нигере.
«Россияне находятся в отдельном комплексе. У них нет доступа к силам США или к нашей технике», — цитирует Остина ТАСС.
По словам главы Пентагона, сейчас нет серьёзной проблемы, которая касалась бы защиты сил США.
Ранее в столице Нигера подняли российские флаги.
Позже сообщалось, что российские силы находятся на территории одной базы в Нигере с американскими военными до вывода США своего контингента из этой африканской страны.