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Песков: Россия развивает отношения с Африкой во всех сферах, включая оборонную

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия развивает отношения с африканскими странами во всех сферах, в том числе в оборонной.
Песков: Россия развивает отношения с Африкой во всех сферах, включая оборонную
  • РИА Новости

Таким образом он прокомментировал заявления о военных России на базе в Нигере.

«Мы развиваем наши отношения во всех областях, в том числе и в оборонной, с различными африканскими государствами», — отметил Песков.

Он добавил, что в этом заинтересованы как Россия, так и страны Африки.

Ранее в столице Нигера подняли российские флаги.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон следит за ситуацией в Нигере касательно американской авиабазы.

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