Песков: Россия развивает отношения с Африкой во всех сферах, включая оборонную
- РИА Новости
Таким образом он прокомментировал заявления о военных России на базе в Нигере.
«Мы развиваем наши отношения во всех областях, в том числе и в оборонной, с различными африканскими государствами», — отметил Песков.
Он добавил, что в этом заинтересованы как Россия, так и страны Африки.
Ранее в столице Нигера подняли российские флаги.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон следит за ситуацией в Нигере касательно американской авиабазы.