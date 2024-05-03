Песков: Россия развивает отношения с Африкой во всех сферах, включая оборонную

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия развивает отношения с африканскими странами во всех сферах, в том числе в оборонной.

Таким образом он прокомментировал заявления о военных России на базе в Нигере.

«Мы развиваем наши отношения во всех областях, в том числе и в оборонной, с различными африканскими государствами», — отметил Песков.

Он добавил, что в этом заинтересованы как Россия, так и страны Африки.

Ранее в столице Нигера подняли российские флаги.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон следит за ситуацией в Нигере касательно американской авиабазы.