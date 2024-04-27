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Anadolu: турист из России умер на отдыхе в турецкой Аланье

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Турист из России скончался на отдыхе в турецкой Аланье.

Об этом сообщает Anadolu, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, 61-летний Дмитрий Цыганов сидел на стуле в беседке отеля неподвижно, подошедшие сотрудники гостиницы вызвали медиков, констатировавших смерть.

Ранее россиянин Сергей Напалков, впавший в кому на борту самолёта в Бангкоке во время ожидания вылета в Красноярск, умер в одной из больниц таиландской столицы.

Также сообщалось, что британский турист умер на борту самолёта по пути в Чили.

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