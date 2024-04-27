Anadolu: турист из России умер на отдыхе в турецкой Аланье
Об этом сообщает Anadolu, передаёт РИА Новости.
По данным агентства, 61-летний Дмитрий Цыганов сидел на стуле в беседке отеля неподвижно, подошедшие сотрудники гостиницы вызвали медиков, констатировавших смерть.
Ранее россиянин Сергей Напалков, впавший в кому на борту самолёта в Бангкоке во время ожидания вылета в Красноярск, умер в одной из больниц таиландской столицы.
Также сообщалось, что британский турист умер на борту самолёта по пути в Чили.