Умер впавший в кому во время ожидания вылета из Бангкока россиянин

Россиянин Сергей Напалков, впавший в кому на борту самолёта в Бангкоке во время ожидания вылета в Красноярск, умер в одной из больниц таиландской столицы.

Об этом сообщили РИА Новости родственники.

Ранее супруга Сергея Надежда Напалкова в беседе с «Известиями» рассказала, что врачи в Бангкоке уже трое суток борются за его жизнь.

Женщина напомнила, что её мужу стало плохо после того, как рейс задержали и они с остальными пассажирами были вынуждены находиться в закрытом салоне самолёта.

«Очень быстро стало душно и жарко. Мужу стало плохо, и у него случилась остановка сердца. На скорой помощи нас привезли в госпиталь Бангкока», — сказала Напалкова.

Она сообщила, что после госпитализации у её супруга ещё несколько раз останавливалось сердце.