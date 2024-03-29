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Умер впавший в кому во время ожидания вылета из Бангкока россиянин

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Россиянин Сергей Напалков, впавший в кому на борту самолёта в Бангкоке во время ожидания вылета в Красноярск, умер в одной из больниц таиландской столицы.
Умер впавший в кому во время ожидания вылета из Бангкока россиянин
  • Gettyimages.ru
  • © ArLawKa AungTun

Об этом сообщили РИА Новости родственники.

Ранее супруга Сергея Надежда Напалкова в беседе с «Известиями» рассказала, что врачи в Бангкоке уже трое суток борются за его жизнь.

Женщина напомнила, что её мужу стало плохо после того, как рейс задержали и они с остальными пассажирами были вынуждены находиться в закрытом салоне самолёта.

«Очень быстро стало душно и жарко. Мужу стало плохо, и у него случилась остановка сердца. На скорой помощи нас привезли в госпиталь Бангкока», — сказала Напалкова.

Она сообщила, что после госпитализации у её супруга ещё несколько раз останавливалось сердце.

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