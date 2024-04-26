В районе населённого пункта Удачное: в Минобороны РФ заявили о поражении эшелона с западным вооружением и техникой в ДНР

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили за сутки ряд целей в зоне СВО, в том числе эшелон с западным вооружением и военной техникой, а также личный состав и технику ВСУ на железнодорожной станции погрузки в районе Балаклеи (Харьковская область). Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, наряду с этим за сутки сбито более 190 беспилотников противника и три авиационные управляемые бомбы Hammer производства Франции. На нескольких участках линии соприкосновения российские войска заняли более выгодные рубежи.

Пресс-служба Минобороны РФ опубликовала ежедневную сводку о ходе проведения специальной военной операции. Сообщается, что оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили ряд целей, в том числе эшелон с западным вооружением и военной техникой в районе населённого пункта Удачное (ДНР), а также личный состав и технику 67-й механизированной бригады ВСУ на железнодорожной станции погрузки в районе н. п. Балаклея (Харьковская область). В 112 районах были нанесены удары по живой силе и технике ВСУ.

Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 193 украинских беспилотника, два реактивных снаряда системы залпового огня «Ольха» и три авиационные управляемые бомбы Hammer производства Франции.

Обстановка на линии соприкосновения

По данным МО, подразделения группировки войск «Запад» за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 3-й штурмовой бригады ВСУ в районе н. п. Боровая (Харьковская область). Кроме того, отражена контратака штурмовой группы 408-го отдельного стрелкового батальона ВСУ в районе н. п. Терны (ДНР).

Противник потерял до 20 военнослужащих, а также два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

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Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 5-й штурмовой, 41-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах н. п. Максимильяновка, Катериновка, Парасковиевка, Часов Яр, Ступочки, Константиновка и Красногоровка (ДНР).

Кроме того, отражена атака штурмовой группы 10-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ в районе н. п. Невельское (ДНР).

По оценкам российской стороны, противник потерял в этом секторе до 430 человек, а также две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и пункт управления БПЛА.

В ходе контрбатарейной борьбы были поражены гаубицы Д-20 и Д-30, 105-мм орудие М102 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав», РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и четыре полевых склада с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 59-й мотопехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Новоалександровка, Карловка, Новгородское и Архангельское (ДНР).

Кроме того, отражены восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й и 71-й егерских, 142-й пехотной, 24-й и 100-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Новокалиново, Шумы, Бердычи, Семёновка, Очеретино и Нетайлово (ДНР).

По данным МО РФ, украинская сторона потеряла до 415 военнослужащих, а также БМП, восемь бронетранспортёров, 13 боевых бронированных машин и три гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 1-й отдельной бригады Нацгвардии Украины в районе н. п. Урожайное (ДНР). ВСУ потеряли до 105 человек, а также три автомобиля и две 155-мм гаубицы М777 производства США.

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение суток нанесли огневое поражение живой силе и технике 117-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах н. п. Новоданиловка (Запорожская область), Республиканец и Червоный Маяк (Херсонская область).

Противник потерял до 35 военнослужащих, а также два автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, три орудия М777, гаубицы Д-30 и М102.