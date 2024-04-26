В районе населённого пункта Удачное: в Минобороны РФ заявили о поражении эшелона с западным вооружением и техникой в ДНР
МО: на территории ДНР поражён эшелон с западным вооружением и военной техникой
- Пуск ОТРК «Искандер»
- РИА Новости
- © Пресс-служба Минобороны РФ
Пресс-служба Минобороны РФ опубликовала ежедневную сводку о ходе проведения специальной военной операции. Сообщается, что оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили ряд целей, в том числе эшелон с западным вооружением и военной техникой в районе населённого пункта Удачное (ДНР), а также личный состав и технику 67-й механизированной бригады ВСУ на железнодорожной станции погрузки в районе н. п. Балаклея (Харьковская область). В 112 районах были нанесены удары по живой силе и технике ВСУ.
Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 193 украинских беспилотника, два реактивных снаряда системы залпового огня «Ольха» и три авиационные управляемые бомбы Hammer производства Франции.
Обстановка на линии соприкосновения
По данным МО, подразделения группировки войск «Запад» за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 3-й штурмовой бригады ВСУ в районе н. п. Боровая (Харьковская область). Кроме того, отражена контратака штурмовой группы 408-го отдельного стрелкового батальона ВСУ в районе н. п. Терны (ДНР).
Противник потерял до 20 военнослужащих, а также два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.Также на russian.rt.com Welt: дальнобойные ракеты ATACMS не изменят ситуацию в пользу Украины
Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 5-й штурмовой, 41-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах н. п. Максимильяновка, Катериновка, Парасковиевка, Часов Яр, Ступочки, Константиновка и Красногоровка (ДНР).
Кроме того, отражена атака штурмовой группы 10-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ в районе н. п. Невельское (ДНР).
По оценкам российской стороны, противник потерял в этом секторе до 430 человек, а также две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и пункт управления БПЛА.
В ходе контрбатарейной борьбы были поражены гаубицы Д-20 и Д-30, 105-мм орудие М102 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав», РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и четыре полевых склада с боеприпасами.
Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 59-й мотопехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Новоалександровка, Карловка, Новгородское и Архангельское (ДНР).
Кроме того, отражены восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й и 71-й егерских, 142-й пехотной, 24-й и 100-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Новокалиново, Шумы, Бердычи, Семёновка, Очеретино и Нетайлово (ДНР).
По данным МО РФ, украинская сторона потеряла до 415 военнослужащих, а также БМП, восемь бронетранспортёров, 13 боевых бронированных машин и три гаубицы Д-30.
Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 1-й отдельной бригады Нацгвардии Украины в районе н. п. Урожайное (ДНР). ВСУ потеряли до 105 человек, а также три автомобиля и две 155-мм гаубицы М777 производства США.
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение суток нанесли огневое поражение живой силе и технике 117-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах н. п. Новоданиловка (Запорожская область), Республиканец и Червоный Маяк (Херсонская область).
Противник потерял до 35 военнослужащих, а также два автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, три орудия М777, гаубицы Д-30 и М102.