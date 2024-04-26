RT в Telegram
Подпишись

Минобороны: подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи

Короткая ссылка
Подразделения группировки войск «Запад» Вооружённых сил России заняли более выгодные рубежи в зоне специальной военной операции.
Минобороны: подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, ВС России нанесли огневое поражение украинской армии в районе населённого пункта Боровая Харьковской области. 

Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих. 

Ранее стало известно, что войска России поразили эшелон с западным вооружением и военной техникой ВСУ в районе населённого пункта Удачное.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить