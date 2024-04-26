Минобороны: подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи
- РИА Новости
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, ВС России нанесли огневое поражение украинской армии в районе населённого пункта Боровая Харьковской области.
Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих.
Ранее стало известно, что войска России поразили эшелон с западным вооружением и военной техникой ВСУ в районе населённого пункта Удачное.