Подразделения группировки войск «Запад» Вооружённых сил России заняли более выгодные рубежи в зоне специальной военной операции.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, ВС России нанесли огневое поражение украинской армии в районе населённого пункта Боровая Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих.

Ранее стало известно, что войска России поразили эшелон с западным вооружением и военной техникой ВСУ в районе населённого пункта Удачное.