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Welt: дальнобойные ракеты ATACMS не изменят ситуацию в пользу Украины

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Дальнобойные ракеты ATACMS не помогут Украине изменить ситуацию в зоне СВО в свою пользу. Об этом заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.
Welt: дальнобойные ракеты ATACMS не изменят ситуацию в пользу Украины
  • Gettyimages.ru

«И тут возникает в некотором смысле риторический вопрос: изменит ли это оружие что-то в ходе военных действий? На него сразу даётся ответ — нет. Всё в точности так, как постоянно можно слышать из Кремля, в том числе от (пресс-секретаря российского лидера. — RT) Дмитрия Пескова. Он регулярно говорит, что западные поставки вооружений достигнут только одной цели: они продлят страдания украинцев», — сказал он.

Подробнее — в материале ИноТВ.

Ранее Песков заявил, что секретные поставки США дальнобойных ракет Украине подтверждают вовлечённость Америки в украинский конфликт. Он подчеркнул, что с такими вооружениями украинской стороне будет лишь больнее.

Издание The New York Times со ссылкой на источники сообщало, что Пентагон с разрешения президента США Джо Байдена передал Украине более 100 дальнобойных ракет ATACMS.

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