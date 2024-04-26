Welt: поставка ракет ATACMS на Украину не стала для России неожиданностью

Известие о поставке новых ракет ATACMS на Украину не стало для России сюрпризом, отмечает немецкий телеканал Welt. В Москве уже заметили, что Киев наносил удары с помощью этих систем с высокой дальностью действия. Кремль придерживается своей прежней позиции: любые поставки западных вооружений только продлят страдания украинцев.
С нами на связи из Москвы Кристоф Ваннер. Итак, Украина получила новые ракеты ATACMS с удвоенной дальностью действия. Как на это реагируют в Москве?
КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt:Например, военный эксперт Борис Рожин, а также блогеры в Telegram говорят, что об этом уже, конечно, было известно и что уже раньше было замечено, что Украина наносила удары с помощью этих ATACMS с высокой дальнобойностью — до 300 километров. Так что это не стало неожиданностью для России.
И тут возникает в некотором смысле риторический вопрос: изменит ли это оружие что-то в ходе военных действий. На него сразу даётся ответ — нет. Всё в точности так, как постоянно можно слышать из Кремля, в том числе от Дмитрия Пескова. Он регулярно говорит, что западные поставки вооружений достигнут только одной цели: они продлят страдания украинцев.
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