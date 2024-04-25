Песков: новые поставки вооружений США лишь сделают Украине больнее
- AP
- © Valery Sharifulin, Sputnik
«Как сказал Путин, если будет увеличиваться дальность вооружений, будет расширяться, как угодно её называйте, санитарная, буферная зона, зона безопасности, которая потребуется, чтобы обезопасить нашу территорию, наших граждан», — сказал представитель Кремля журналисту «Россия 24» Павлу Зарубину.
Песков отметил, что в результате использования таких дальнобойных ракет на Украине могут появиться новые жертвы и разрушения.
Газета Politico ранее сообщила, что Соединённые Штаты тайно передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, они были дважды использованы против российских целей.
24 апреля президент Джо Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам США. Он назвал это «хорошим днём для Америки, Европы и мира во всём мире».