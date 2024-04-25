Песков: новые поставки вооружений США лишь сделают Украине больнее

Секретные поставки США дальнобойных ракет Украине подтверждают вовлечённость Америки в украинский конфликт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что с такими вооружениями украинской стороне будет лишь больнее.

«Как сказал Путин, если будет увеличиваться дальность вооружений, будет расширяться, как угодно её называйте, санитарная, буферная зона, зона безопасности, которая потребуется, чтобы обезопасить нашу территорию, наших граждан», — сказал представитель Кремля журналисту «Россия 24» Павлу Зарубину.

Песков отметил, что в результате использования таких дальнобойных ракет на Украине могут появиться новые жертвы и разрушения.

Газета Politico ранее сообщила, что Соединённые Штаты тайно передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, они были дважды использованы против российских целей.

24 апреля президент Джо Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам США. Он назвал это «хорошим днём для Америки, Европы и мира во всём мире».