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Politico: США в марте тайно передали Украине ракеты ATACMS

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Соединённые Штаты в марте тайно передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, они были дважды использованы против российских целей.
Politico: США в марте тайно передали Украине ракеты ATACMS
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images

Об этом пишет Politico.

«Администрация Байдена в прошлом месяце впервые... тайно отправила Украине ракеты большой дальности — и Киев уже дважды использовал это оружие для нанесения ударов глубоко в тылу России», — говорится в сообщении.

24 апреля президент Джо Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам США. Он назвал это «хорошим днём для Америки, Европы и мира во всём мире». По словам главы Белого дома, США начнут военные поставки на Украину в ближайшие часы.

Почти сразу Пентагон выпустил заявление о том, что на Украину направят пакет военной помощи на $1 млрд, он включает боеприпасы для систем противовоздушной обороны, для РСЗО HIMARS, а также БМП Bradley.

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