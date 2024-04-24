США направляют на Украину новый пакет военной помощи на $1 млрд

Соединённые Штаты направляют Украине новый пакет военной помощи на $1 млрд, он включает боеприпасы для систем противовоздушной обороны, для РСЗО HIMARS, а также БМП Bradley.

Объявление об этом сделал Пентагон.

«Сегодня после принятия дополнительного закона о национальной безопасности, который президент только что подписал, Министерство обороны объявило о новой значительной помощи в области безопасности для срочного удовлетворения важнейших потребностей Украины в области безопасности и обороны», — говорится в заявлении.

24 апреля президент Джо Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам США. Он назвал это «хорошим днём для Америки, Европы и мира во всём мире».

По словам главы Белого дома, США начнут военные поставки на Украину в ближайшие часы.