NYT: Пентагон с разрешения Байдена передал Украине более 100 ракет ATACMS

Пентагон с разрешения президента США Джо Байдена передал Украине более 100 дальнобойных ракет ATACMS, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

«По словам высокопоставленного представителя США, в середине февраля президент Байден тайно одобрил решение отправить более 100 ракет большей дальности», — пишет издание.

Газета Politico ранее сообщила, что Соединённые Штаты тайно передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, они были дважды использованы против российских целей.

24 апреля президент Джо Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам США. Он назвал это «хорошим днём для Америки, Европы и мира во всём мире».