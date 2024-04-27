WION назвал подозрительным отсутствие Залужного в публичном пространстве

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный «подозрительным образом» отсутствует в поле зрения общественности в последние недели.

С таким заявлением выступили на индийском телеканале WION.

«Хотя бывшего главнокомандующего планировали назначить на пост посла в Лондоне, он подозрительным образом отсутствует в поле зрения общественности», — отметила ведущая.

По её словам, высказывались предположения, что Залужный якобы был убит вместе с несколькими высокопоставленными украинскими офицерами.

Ранее в Раде утверждали, что Британия согласовала кандидатуру Залужного на пост посла.

Позже в офисе Владимира Зеленского подтвердили, что Лондон выдал агреман Залужному.