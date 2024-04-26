«Полностью из российских комплектующих»: в РФ создали портативную РЛС для обнаружения беспилотников

Холдинг «Росэлектроника» выполнил первую поставку портативной многофункциональной радиолокационной станции (МРЛС), сообщили в «Ростехе». Эта станция позволяет обнаруживать беспилотники, в том числе летящие на сверхмалых высотах или находящиеся в режиме зависания. Новая МРЛС способна обнаруживать и идентифицировать цели на расстоянии до 10 км круглосуточно и в любых погодных условиях. Оборудование создано полностью на отечественной элементной базе. Эксперты отмечают, что по мере увеличения номенклатуры БПЛА должно появляться и больше разнообразных средств обнаружения и борьбы с ними.

Холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») осуществил первую поставку портативной многофункциональной радиолокационной станции (МРЛС), которая позволяет обнаруживать беспилотники, в том числе летящие на сверхмалых высотах или находящиеся в режиме зависания.

«Аппаратура проходит тестовую эксплуатацию в комплексе системы безопасности на одном из защищённых объектов. До конца текущего года планируется выйти на серийное производство изделий», — рассказали в госкорпорации.

Необходимая защита

Новая МРЛС была разработана инженерами Рыбинского завода приборостроения (РЗП, входит в «Росэлектронику»). Станция предназначена для радиолокационного обнаружения, идентификации и сопровождения наземных и водных объектов.

«Она способна «видеть» даже самые малозаметные дроны, находящиеся в режиме зависания или летящие на сверхмалых высотах, а также может распознавать птиц, зверей или человека», — сообщили в «Ростехе».

БПЛА коптерного типа

РИА Новости

© Вадим Савицкий

По данным разработчиков, МРЛС может обнаруживать и идентифицировать цели на расстоянии до 10 км круглосуточно и в любых погодных условиях. Высокая эффективность станции была подтверждена испытаниями. Кроме того, её оборудование было создано полностью на отечественной элементной базе, подчеркнули в РЗП.

«Основные преимущества МРЛС — мобильность, автономность, короткое время подготовки к применению, а также алгоритм идентификации, позволяющий уверенно обнаружить различные объекты. Важно отметить и безопасность для наблюдения — комплекс может быть расположен на удалении от места наблюдения и в случае обнаружения не демаскирует укрытие. В декабре 2023 года после проведения предварительных испытаний была выпущена малая серия изделий. Шесть комплектов МРЛС уже поставлены заказчику. В данный момент они установлены и проходят тестирование в комплексе системы безопасности защищаемого объекта», — отметил генеральный директор РЗП Андрей Комогорцев.

Беспилотные летательные аппараты получили широкое распространение после начала СВО. Вместе с тем особую актуальность приобрёл и вопрос защиты от БПЛА, которые из-за малых габаритов бывает сложнее засечь радарами.

Также ВСУ постоянно пытаются атаковать ударными БПЛА российские объекты, в основном гражданские. Украинская сторона запускает десятки дронов каждый день, однако большая их часть уничтожается.

Предприятия российского ОПК продолжают работу над средствами защиты от подобных воздушных угроз. Так, летом 2023 года холдинг «Росэлектроника» представил на саммите Россия — Африка комплекс противодействия БПЛА «Серп-ВС5», разработанный НИИ «Вектор».

Этот комплекс разрывает канал управления беспилотником, выводит из строя навигационное оборудование, дезориентирует дрон в пространстве, срывая выполнение полётного задания.

«Система подавляет сигналы GPS, ГЛОНАСС, Beidou, а также делает невозможным управление беспилотными летательными аппаратами по Wi-Fi», — подчеркнули в «Ростехе».

При этом «Серп-ВС5» может использовать для наблюдения собственные беспилотники, которые не будут вступать в конфликт с системой. Это позволяет оператору контролировать множество объектов, например, вести мониторинг сетей ЛЭП или трубопроводов.

«Серп-ВС5» позволяет глушить одновременно несколько каналов, что обеспечивает защиту объектов от атак группы БПЛА, в том числе летящих с разных сторон.

«Использование нескольких диапазонов работы от 900 МГц до 5,8 ГГц позволяет бороться не только с гражданскими беспилотниками, но и с дронами специального назначения», — подчеркнули в «Ростехе».

В конце декабря 2023 года гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов сообщил о создании новых малогабаритных РЛС, которые засекают БПЛА за несколько десятков километров.

«Мы создали малогабаритные РЛС, которые устанавливаются на наиболее опасных направлениях, в том числе для защиты наших мирных городов. Эти радиолокационные станции позволяют засечь вражеский БПЛА на дистанции до нескольких десятков километров и оперативно передают информацию о цели для её поражения», — приводит слова Чемезова РИА Новости.

Комплексные решения

Номенклатура беспилотных летательных аппаратов, которые применяются для различных операций, постоянно растёт, а значит, должен расширяться и диапазон средств их обнаружения и подавления, отметил в разговоре с RT военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Это крайне необходимо для защиты людей, техники и объектов от беспилотников. Важно, чтобы производство МРЛС было развёрнуто в достаточно больших масштабах, которое сможет удовлетворить потребности не только частей, которые находятся на линии соприкосновения и не только там, но и пограничных областей, городов, куда долетают беспилотники», — считает эксперт.

БПЛА самолётного типа

РИА Новости

© Станислав Красильников

Развитие средств обнаружения БПЛА должно быть интегрировано с уже существующими и перспективными системами радиоэлектронной борьбы и подавления, уверен специалист.

«Максимальная эффективность достигается при комплексном применении средств. Это и радиолокационные станции, и станции радиоэлектронной борьбы, и огневые средства, и индивидуальные противодроновые ружья — всё вместе это создаёт эффективную систему борьбы с беспилотниками», — пояснил Литовкин.

В свою очередь, авиационный эксперт Дмитрий Дрозденко обратил внимание на то, что оборудование для МРЛС было создано полностью на отечественной элементной базе.

Также по теме «Существенный потенциал для развития»: в Вооружённых силах РФ созданы подразделения применения БПЛА Штатные подразделения применения беспилотников созданы в соединениях и частях Вооружённых сил России, сообщили в Минобороны. Об их...

«Это очень важно в текущей международной обстановке. Станции такого типа, конечно же, необходимы, потому что в ходе СВО стало ясно, что размер целей уменьшился, однако их количество на линии боевого соприкосновения кратно увеличилось. Поэтому очевидно, что у нас должны появиться компактные средства обнаружения, средства радиоэлектронной борьбы и средства противодействия БПЛА», — рассуждает Дрозденко.

Он добавил, что беспилотные технологии постоянно эволюционируют, поэтому технологии их обнаружения и борьбы также должны постоянно развиваться.

«БПЛА развиваются очень быстро, уже появляются модели с интегрированными алгоритмами для обнаружения целей и базовыми системами искусственного интеллекта. Так же быстро эволюционируют средства обнаружения и поражения. Поэтому что-то прогнозировать даже на полгода вперёд довольно бессмысленно. В данном случае все страны мира экспериментируют. На сегодня же в войсках востребованы любые комплексы, которые позволяют обнаруживать и идентифицировать БПЛА врага», — резюмировал аналитик.