«Качественно новый уровень»: как совершенствуются российские средства радиоэлектронной борьбы

В России 15 апреля отмечается день специалиста по радиоэлектронной борьбе. В зоне СВО эта категория военнослужащих наряду с коллегами из ПВО противодействует высокоточному западному оружию и БПЛА. Как заявил начальник войск РЭБ ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин, сегодня подразделения радиоэлектронной борьбы активно осваивают технологии искусственного интеллекта, что позволяет повысить эффективность выполнения боевых задач. Согласно данным Минобороны РФ, в зоне СВО успешно применяются самоходные комплексы постановки помех и малогабаритные средства борьбы с дронами. Как отмечают эксперты, в ходе спецоперации изделия РЭБ непрерывно совершенствуются с целью эффективного противодействия западному высокоточному оружию и БПЛА.

Российские подразделения радиоэлектронной борьбы активно внедряют технологии искусственного интеллекта в системы поддержки принятия решений. Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил начальник войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин.

«В специальном программном обеспечении комплексов РЭБ с помощью технологий искусственного интеллекта решается широкий спектр задач, начиная от первичной обработки сигналов и заканчивая распознаванием образов во всех информативных полях. Применение подобных технологий в технике РЭБ позволяет с максимальным быстродействием выбирать оптимальные виды и параметры помех, необходимых для подавления РЭС (радиоэлектронных систем. — RT)», — рассказал Ласточкин.

Как заявил военачальник, в ближайших планах войск — интегрировать нейронные сети в комплексы РЭБ на беспилотниках. Это позволит автоматически распознавать объекты «непосредственно на борту» и переходить от полёта по заложенному маршруту к автономному выполнению задач.

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По словам Ласточкина, ни одна новая опытно-конструкторская работа (ОКР) по созданию средств РЭБ не начинается без предварительного анализа возможности использования в ней технологий искусственного интеллекта.

«С уверенностью можно сказать, что уже в ближайшее время данные технологии позволят вывести на качественно новый уровень процессы управления силами и средствами РЭБ, а также повысить эффективность их применения», — подчеркнул Ласточкин.

Как сообщил начальник войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ, в настоящее время осуществляются работы по совершенствованию «серийных образцов технического контроля» и создание новых изделий с учётом опыта СВО.

«Опыт, полученный в ходе СВО, тщательно анализируется в органах военного управления и научно-исследовательских организациях Минобороны России. Это позволило внедрить в практику войск новые способы применения сил и средств комплексного технического контроля, в том числе на основе сетей распределённых средств радиоконтроля и блокирования абонентских терминалов сотовой связи, а также зонального применения средств воздушно-наземного видового контроля эффективности мероприятий маскировки», — заявил Ласточкин.

По словам генерал-лейтенанта, в прошлом году в ходе отражения так называемого контрнаступления ВСУ войска РЭБ существенно затруднили противнику нанесение ударов беспилотниками и высокоточным оружием. Ласточкин заявил, что средствами радиоэлектронной борьбы были выведены из строя более трети общего числа применявшихся украинскими боевиками ударных БПЛА самолётного типа. Эти аппараты были вынуждены совершить аварийные посадки.

«По заявлениям иностранных военных специалистов, под воздействием радиопомех более четверти высокоточных снарядов не достигли цели, а на отдельных направлениях, где позволяли условия радиовидимости, войска РЭБ добились стопроцентного результата по прикрытию объектов от поражения управляемыми активно-реактивными снарядами», — сообщил Ласточкин.

«В широком диапазоне»

Как отметили опрошенные RT эксперты, войска радиоэлектронной борьбы играют значимую роль в обеспечении защиты военных и гражданских объектов от атак БПЛА и западного высокоточного оружия: РСЗО HIMARS, крылатых ракет Storm Shadow, SCALP, баллистических ракет ATACMS и управляемых авиабомб.

«Штатные комплексы РЭБ хорошо показали себя в противодействии западным высокоточным средствам поражения. По крайней мере достаточно быстро российские военные научились ставить помехи, сбивая с курса средства наведения западных ракет», — рассказал в беседе с RT подполковник запаса Олег Шаландин.

По словам эксперта, наиболее эффективными комплексами РЭБ являются «Красуха-С4» и «Палантин». Помимо противодействия западным ракетам, эти самоходные машины со специальным оборудованием вносят большой вклад в дезорганизацию системы управления украинских боевиков и в борьбу с их средствами радиотехнической разведки.

По информации Минобороны РФ, тактико-технические характеристики «Красухи-С4» позволяют «обнаруживать все виды воздушных целей, в том числе движущихся на предельно малой высоте».

«Воздействуя на бортовую аппаратуру воздушного объекта, программно-аппаратные средства комплекса ослепляют его и вынуждают набирать высоту, становясь доступными для средств ПВО российской группировки войск», — пояснили в военном ведомстве РФ.

Комплекс «Красуха-С4» состоит из двух машин, оснащённых современной цифровой аппаратурой. Основное предназначение системы — борьба с современными РЛС, которые устанавливаются на самолёты и БПЛА.

«Кроме того, возможности комплекса позволяют организовывать радиопомехи в широком диапазоне частот, без ограничения по азимуту и углу места», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Наряду с «Красухой-С4» в зоне СВО успешно применяется комплекс «Палантин» (также встречается обозначение «Палантин-К»). Он необходим для радиоразведки и подавления многофункциональных систем радиосвязи противника. По данным военного ведомства, возможности комплекса позволяют «ослепить врага» в коротковолновом (КВ) и ультракоротковолновом диапазонах (УКВ), а также лишить его сотовой и транкинговой связи.

Помимо этого, комплекс обладает «системообразующей функцией». Это означает, что «Палантин» способен объединять различные комплексы РЭБ и радиоэлектронной разведки «в единую рабочую сеть». В зоне СВО, как сообщают в Минобороны РФ, он используется для выведения из строя разведывательных БПЛА, нарушения сотовой связи и интернета на командных пунктах ВСУ.

«Система работает на дальность более 20 км, причём не направленным лучом, а точечно. То есть «Палантин» в состоянии подавить источники связи и интернета на вражеских позициях, не нарушая при этом гражданскую инфраструктуру. Комплекс РЭБ самостоятельно обнаруживает и выводит из строя беспилотники противника, перехватывает сигнал, включает помехи», — говорится на сайте военного ведомства России.

В поисках «противоядия»

В конце февраля «Красная звезда» опубликовала статью, посвящённую поставкам и применению средств РЭБ бойцам на линии боевого соприкосновения (ЛБС). В материале подчёркивается, что значение радиоэлектронной борьбы кратно возросло, особенно в противостоянии с беспилотниками ВСУ.

Герой статьи — офицер РЭБ Балтийского флота Александр К. По словам военнослужащего, неприятель постоянно улучшает характеристики своих дронов и по этой причине средства борьбы с ними тоже нуждаются в регулярном совершенствовании.

«По мере развития средств противодействия БПЛА у ВСУ появились более сложные модели, в том числе FPV-дроны, которые работают в другом частотном диапазоне, что усложняет их подавление. Сейчас противник старается использовать ранее не задействованные частоты, внезапно их перестраивает, устанавливает на дроны новые типы антенн, применяет другие технические хитрости. Мы тут же ищем противоядие, стремимся насытить войска необходимым количеством актуальных средств РЭБ», — заявил офицер.

Наряду с этим российские специалисты работают над решением проблемы идентификации своих БПЛА от вражеских. Это позволит глушить сигналы управления противника и не мешать полётам собственных беспилотников. На сегодняшний день, как рассказывается в статье, в российских войсках уже появились станции обнаружения и классификации дронов — аэроскопы.

Ещё одной новацией в зоне СВО стало применение радиоэлектронного удара, при котором в короткий промежуток времени «гасится широкий диапазон частот, на которых работают станции противника». В этот период противник фактически теряет возможность управлять наземными подразделениями и БПЛА.

В беседе с RT руководитель Международного учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев заявил, что на ЛБС постоянно отрабатываются как нестандартные тактические приёмы, так и новые средства борьбы с дронами.

«С обеих сторон на фронте идёт зеркальная гонка технологий. Например, когда появляются новые средства РЭБ, противник переводит свои беспилотники на другие частоты. Поэтому будущее, на мой взгляд, за созданием комплексов, которые могут глушить радиосигналы и каналы передачи видеоизображения в широком диапазоне частот, но при этом они должны быть достаточно компактными», — пояснил Кондратьев.

Такого же взгляда придерживается генеральный директор КБ «АвиаНовации», кандидат технических наук Сергей Товкач. По мнению эксперта, для увеличения возможностей средств РЭБ необходимо развернуть выпуск высокочастотной микроэлектроники.

Как отметил эксперт, опыт СВО отчётливо показал, что средствами антидроновой защиты должно быть обеспечено даже небольшое пехотное подразделение. По этой причине на ЛБС получил широкое распространение так называемый «окопный РЭБ».