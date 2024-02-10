Один катер уничтожен, остальные подавлены средствами РЭБ: силы ВМФ России предотвратили атаку ВСУ в Чёрном море

Патрульные корабли и авиация ВМФ России предотвратили попытку террористической атаки киевского режима на российские гражданские транспортные суда. Как сообщили в Минобороны РФ, уничтожен один безэкипажный катер ВСУ, остальные удалось подавить средствами РЭБ. Гражданские суда и корабли ВМФ России не получили повреждений в ходе атаки, подчеркнули в министерстве.

Министерство обороны РФ сообщило о предотвращении попытки атаки киевского режима на гражданские транспортные суда в Чёрном море.

«Вечером 9 февраля 2024 года киевский режим осуществил попытку террористической атаки на российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Чёрного моря с применением полупогружных безэкипажных катеров», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, для отражения данной атаки были задействованы патрульные корабли и авиация ВМФ России, выполнявшие задачи в данном районе.

«Огнём из артиллерийских установок один безэкипажный катер уничтожен, остальные подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате атаки гражданские транспортные суда и корабли ВМФ России повреждений не получили», — подчеркнули в Минобороны РФ.

В 2023 году киевский режим неоднократно пытался атаковать российские корабли, в том числе гражданские транспортные суда, в Чёрном море.

В декабре ликвидировали два безэкипажных катера ВМС Украины, следовавших в направлении Крымского полуострова.

В ноябре экипажи самолётов Су-30СМ и Су-24М Черноморского флота во время патрулирования берегов Крыма уничтожили безэкипажные катера и скоростные десантные лодки ВСУ.

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Ещё четыре украинских дрона было уничтожено в западной части акватории Чёрного моря. Они следовали в направлении Крымского полуострова.

В октябре в общей сложности российские военные уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ. Для нанесения огневого поражения в том числе использовались противодиверсионные ракетно-бомбовые комплексы.

В сентябре малый ракетный корабль Черноморского флота «Аскольд» и ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота «Самум» уничтожили по одному украинскому дрону.

Также в этом месяце самолёты морской авиации Черноморского флота уничтожили три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ северо-восточнее острова Змеиный.

Кроме того, три полупогружных безэкипажных катера ВСУ были уничтожены при попытке атаковать Крымский мост.

В начале августа российские корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец», осуществлявшие охрану внешнего рейда военно-морской базы в Новороссийске, уничтожили два безэкипажных катера ВСУ.

1 августа было уничтожено три полупогружных безэкипажных катера, пытавшихся атаковать российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Чёрного моря.

Как следует из сводки МО РФ, кораблями Военно-морского флота, сопровождавшими морской транспорт, все катера были своевременно обнаружены и уничтожены.

В ночь на 25 июля два морских быстроходных управляемых безэкипажных катера пытались атаковать патрульный корабль «Сергей Котов» ЧФ, выполняющий задачи по контролю судоходства в юго-западной части Чёрного моря.

11 июня ВСУ предприняли безуспешную попытку атаковать корабль «Приазовье» Черноморского флота. Противник применил шесть быстроходных безэкипажных катеров, которые были уничтожены огнём из штатного вооружения российского корабля.

«Никому из украинских преступников не удастся уйти от наказания»

В МИД России на этой неделе констатировали, что преступный режим Зеленского в последнее время всё чаще прибегает к совершению варварских атак против гражданских объектов на территории РФ.

«Целями бандеровцев становятся исключительно гражданские объекты: рынки, магазины, аптеки, медицинские и социальные учреждения. Расчёт очевиден — нанести удар по скоплению людей, чтобы среди них было как можно больше жертв. Это и есть задача террористов — напугать, посеять панику, создать ощущение тупиковости происходящего. Это логика террористов. Это не только массовые жертвы среди мирного населения, но и акты устрашения», — подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова в ходе брифинга 7 февраля.

Она отметила, что все злодеяния украинских националистов пресекаются и детально фиксируются для дальнейшего и ведущегося тщательного и оперативного расследования российскими правоохранительными органами.

«Никому из украинских преступников не удастся уйти от наказания. Они будут установлены и ответят по всей строгости закона», — указала она.