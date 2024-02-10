Минобороны России: Украина пыталась атаковать гражданские суда в Чёрном море
- РИА Новости
Об этом заявило Министерство обороны Российской Федерации.
Попытка теракта была предпринята в юго-западном районе Чёрного моря, уточняет министерство. Для отражения атаки были задействованы патрульные корабли и авиация ВМФ.
«Огнём из артиллерийских установок один безэкипажный катер уничтожен. Остальные — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы», — сообщает ведомство.
Накануне вечером стало известно, что в юго-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен следовавший в направлении Крыма безэкипажный катер ВМС Украины, цель была уничтожена.