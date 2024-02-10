Удар по 31 объекту ВПК Украины: ВС РФ поразили предприятия по производству самолётов, воздушных и морских беспилотников

С 4 по 10 февраля Вооружённые силы РФ поразили объекты ВПК Украины, осуществлявшие производство и ремонт самолётов, беспилотников и безэкипажных катеров, а также снарядов к РСЗО, сообщили в Минобороны России. Также наносилось огневое поражение пунктам дислокации подразделений ВСУ, националистов и иностранных наёмников. Потери личного состава ВСУ за неделю составили до 6030 военнослужащих убитыми и ранеными.

Министерство обороны РФ подвело итоги действий Вооружённых сил России в зоне СВО в период с 4 по 10 февраля.

По данным ведомства, за этот период ВС РФ нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием, в том числе большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

В результате были поражены производственные мощности предприятий, осуществлявших производство и ремонт самолётов, разведывательно-ударных БПЛА и безэкипажных катеров, береговых и оперативно-тактических ракетных комплексов, а также реактивных снарядов к системам залпового огня. Также было нанесено поражение пунктам дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников.

«Цели ударов достигнуты», — подчеркнул официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск за прошедшую неделю поражены две пусковые установки и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, а также восемь складов боеприпасов ВСУ.

Авиация и средства ПВО сбили самолёты МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Украины, 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, Vampire, «Ураган» и «Ольха», а также 488 беспилотных летательных аппаратов.

В течение недели ВС РФ нанесли 31 групповой удар по объектам ВПК Украины

Ситуация на линии фронта

Как сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, в течение недели сдались в плен 36 украинских военнослужащих.

На Купянском направлении в течение недели подразделения Западной группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также отразили 36 атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 30, 32, 44-й механизированных бригад ВСУ, 13-й, 18-й бригад Нацгвардии.

Также было нанесено поражение живой силе противника в районах н. п. Новосёловское (ЛНР), Кисловка и Берестовое (Харьковская область). Потери противника составили свыше 725 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и десять орудий полевой артиллерии.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 14 атак противника. Возле н. п. Червоная Диброва (ЛНР), Ямполовка, Торское, Григоровка (ДНР), а также Серебрянского лесничества нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 60-й, 63-й механизированных бригад ВСУ, 12-й бригады спецназначения «Азов» и 5-й бригады Нацгвардии Украины.

Противник потерял убитыми и ранеными до 1,5 тыс. военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 31 автомобиль и три орудия полевой артиллерии.

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На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили 26 атак украинских войск. Авиация и артиллерия нанесли поражение подразделениям ВСУ и Нацгвардии вблизи н. п. Богдановка, Новый, Курдюмовка, Новгородское, Белогоровка, Андреевка, Георгиевка и Катериновка (ДНР).

Потери противника составили более 2190 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, 38 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО «Град».

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На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» за прошедшую неделю улучшили положение по переднему краю. Слаженными действиями отражено пять атак ВСУ и нанесено поражение подразделениям 72-й механизированной бригады, 105-й, 128-й бригад теробороны и 1-й бригады Нацгвардии Украины. Потери ВСУ составили до 1160 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 14 орудий полевой артиллерии.

На Запорожском направлении подразделения российских войск нанесли поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 33, 65, 118-й механизированных бригад ВСУ, 3-й бригады Нацгвардии Украины. Противник потерял более 210 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Град».

На Херсонском направлении российские войска, авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 121-й, 124-й бригад теробороны, 23-й бригады Нацгвардии. Потери ВСУ составили более 245 военнослужащих, 25 автомобилей, семь лодок, шесть орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО HIMARS.