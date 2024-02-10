МО: армия России с 4 по 10 февраля нанесла 31 групповой удар по объектам ВСУ

Армия России с 4 по 10 февраля нанесла 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам ВПК Украины, сообщило Министерство обороны.

РИА Новости

В ходе этих ударов поражения наносились производственным мощностям предприятий, которые производят и ремонтируют самолёты, разведывательно-ударные беспилотники, безэкипажные катера, береговые и оперативно-тактические ракетные комплексы и снаряды к системам залпового огня. «Кроме того, поражены пункты дислокации подразделений Вооружённых сил Украины, формирований националистов и иностранных наёмников.

Цели ударов достигнуты», — заявило Министерство обороны России. 7 февраля ведомство заявило, что ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.