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МО: армия России с 4 по 10 февраля нанесла 31 групповой удар по объектам ВСУ

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Армия России с 4 по 10 февраля нанесла 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам ВПК Украины, сообщило Министерство обороны.
МО: армия России с 4 по 10 февраля нанесла 31 групповой удар по объектам ВСУ
  • РИА Новости

В ходе этих ударов поражения наносились производственным мощностям предприятий, которые производят и ремонтируют самолёты, разведывательно-ударные беспилотники, безэкипажные катера, береговые и оперативно-тактические ракетные комплексы и снаряды к системам залпового огня.

«Кроме того, поражены пункты дислокации подразделений Вооружённых сил Украины, формирований националистов и иностранных наёмников.
Цели ударов достигнуты», — заявило Министерство обороны России.

7 февраля ведомство заявило, что ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.

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