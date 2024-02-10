МО: армия России с 4 по 10 февраля нанесла 31 групповой удар по объектам ВСУ
- РИА Новости
В ходе этих ударов поражения наносились производственным мощностям предприятий, которые производят и ремонтируют самолёты, разведывательно-ударные беспилотники, безэкипажные катера, береговые и оперативно-тактические ракетные комплексы и снаряды к системам залпового огня.
«Кроме того, поражены пункты дислокации подразделений Вооружённых сил Украины, формирований националистов и иностранных наёмников.
Цели ударов достигнуты», — заявило Министерство обороны России.
7 февраля ведомство заявило, что ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.