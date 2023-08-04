Безэкипажными катерами и БПЛА: МО РФ сообщило о попытках ВСУ атаковать базу ВМФ в Новороссийске и объекты в Крыму

Российские корабли, осуществлявшие охрану внешнего рейда военно-морской базы в Новороссийске, уничтожили два безэкипажных катера ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. По словам мэра города Андрея Кравченко, моментально среагировали на атаку экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец». При этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что в результате предпринятой ВСУ атаки пострадавших и разрушений нет. Наряду с этим войска киевского режима пытались осуществить террористическую атаку беспилотниками самолётного типа на объекты в Крыму. По данным оборонного ведомства, 13 украинских БПЛА уничтожены силами ПВО и подавлены средствами РЭБ.

В ночь на 4 августа киевский режим предпринял две попытки атаки на объекты, расположенные на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Так, ВСУ попытались двумя безэкипажными катерами атаковать военно-морскую базу в Новороссийске.

«В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнём из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы», — отметили в ведомстве.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет. Он также выразил благодарность военным за слаженную работу.

По словам мэра города Андрея Кравченко, моментально среагировали и помогли избежать последствий атаки экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец».

«Спасибо вам, наши воины и защитники, за охрану города-героя! Наши военнослужащие — лучшие! Гордимся!» — заявил он.

В пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума также сообщили, что инфраструктура КТК не получила повреждений.

«На настоящий момент сообщаем, что отгрузка нефти осуществляется в штатном режиме на пришвартованные танкера», — приводит текст сообщения ТАСС.

Кроме того, в ночное время войска киевского режима пытались осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Крымского полуострова.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены десять БПЛА. Ещё три беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате пресечённой террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — пояснили в Минобороны РФ.

Атаки украинских беспилотников

На этой неделе войска киевского режима неоднократно угрожали российским кораблям.

Так, в ночь на 1 августа в оборонном ведомстве сообщали об уничтожении трёх полупогружных безэкипажных катеров ВСУ, пытавшихся атаковать российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Чёрного моря.

Следующей ночью ВСУ пытались атаковать морским беспилотным катером корабль ВМФ России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Чёрного моря.

Также по теме «Средствами ПВО уничтожены шесть БПЛА»: МО РФ пресекло попытку атаки украинских беспилотников в Калужской области В ночь на 3 августа пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотниками над территорией Калужской...

Кроме того, украинские войска используют беспилотные летательные аппараты для атак на гражданские объекты.

Накануне над территорией Калужской области была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку при помощи шести БПЛА, все они были уничтожены средствами ПВО.

30 и 1 августа в общей сложности шести украинских беспилотников были уничтожены силами ПВО и средствами РЭБ в Москве и Московской области. При этом пара БПЛА при крушении незначительно повредили фасады комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 2 августа констатировала, что неонацистский режим в Киеве наращивает масштабы террористической деятельности на фоне отсутствия хоть какого-либо осуждения со стороны Запада.

«В мире разные террористические акты подвергались однозначному осуждению со стороны Запада. Но только когда происходили в их странах. Тогда они объявлялись недопустимыми, плохими, находящимися вне закона, полностью показывающими нечеловеческую сущность террористов. Эти теракты Запад у себя в странах квалифицировал как акции, с которыми нельзя мириться, и объявлял (у них даже есть специальное выражение) «нулевую толерантность» в отношении подобной деятельности. Когда похожие теракты осуществлялись в других странах, например, в странах Большого Юга, в той же Сирии или в России, – ни слов сочувствия, ни слов осуждения (вообще никаких слов) нет», — отметила она.