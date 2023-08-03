«Средствами ПВО уничтожены шесть БПЛА»: МО РФ пресекло попытку атаки украинских беспилотников в Калужской области

В ночь на 3 августа пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотниками над территорией Калужской области. Как сообщает Минобороны РФ, силами ПВО уничтожены шесть БПЛА, пострадавших и разрушений нет. Ранее на этой неделе в Московской области были уничтожены два БПЛА, ещё один беспилотник был подавлен средствами РЭБ и потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 3 августа над территорией Калужской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами.

«Средствами ПВО уничтожены шесть БПЛА. В результате пресечённой террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении.

Информацию об этом также сообщал губернатор Калужской области Владислав Шапша. По его данным, силы ПВО сбили шесть БПЛА на юго-западе региона.

В Калужской области в последнее время неоднократно фиксировалась активность украинских беспилотников.

Так, 5 июня на трассе М-3 «Украина» упали два украинских БПЛА. Через несколько дней в Медынском районе было обнаружено место падения ещё одного беспилотника.

9 июля две зенитные ракеты С-200, переоборудованные в ударный вариант, пытались атаковать аэродром Шайковка, но были отклонены средствами РЭБ и упали в районе населённого пункта Бытошь.

Атаки украинских БПЛА на гражданские объекты в РФ

Добавим, что за последние семь дней киевский режим предпринимал две безуспешные атаки на объекты в Московском регионе с использованием БПЛА.

Так, в ночь на 30 июля один украинский беспилотник был уничтожен средствами ПВО в воздухе над Одинцовским районом Московской области, ещё два беспилотника были подавлены средствами РЭБ и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити», незначительно повредив фасады на двух офисных башнях «Москва-Сити».

В ночь на 1 августа два украинских БПЛА были уничтожены над территорией Одинцовского и Наро-Фоминского районов Подмосковья, ещё один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и упал на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

Уровень террористической угрозы в Москве и Московской области повышать не планируется, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он добавлял, что угроза со стороны украинских беспилотников очевидна, власти принимают соответствующие меры.

Также по теме Кампания по запугиванию: в Киеве пригрозили новыми ударами БПЛА по объектам в России Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк после новой атаки БПЛА ВСУ на Москву выступил с угрозами, пообещав, что ударов...

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 2 августа отметила, что неонацистский режим в Киеве наращивает масштабы террористической деятельности.

«Очевидно, что украинские неонацисты, запуская летательные аппараты в мирные офисные здания, действовали по сценарию их предшественников, международных террористов, атаковавших в том числе таким образом многие гражданские объекты. Подобные атаки, но с другим масштабом поражения, были в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года», — говорила она.

При этом Захарова констатировала, что США и страны ЕС не высказали «ни слова осуждения» в связи с террористическими методами киевского режима по разрушению гражданских объектов и запугиванию мирного населения РФ.

«Нам также известно о том, что западные страны не только на словах поощряют террористические методы киевского режима, но и непосредственно участвуют в организации терактов, поставляя вооружения и передавая необходимые разведданные», — указывала представитель МИД России.

На этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил с угрозами, пообещав, что ударов БПЛА будет ещё больше.

Добавим, что украинские вооружённые формирования пытаются атаковать российские объекты не только по воздуху, но и по воде.

Так, на этой неделе Минобороны РФ сообщало о пресечении двух атак беспилотных катеров ВСУ.

1 августа были уничтожены три полупогружных безэкипажных катера ВСУ, пытавшиеся атаковать российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор.

2 августа был своевременно обнаружен и уничтожен украинский беспилотник, который намеревался атаковать корабль ВМФ России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Чёрного моря.