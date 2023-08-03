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Минобороны России: над Калужской областью сбили шесть беспилотников Украины

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В Минобороны России заявили, что ночью над Калужской областью пресечена попытка Киева осуществить атаку БПЛА, силами ПВО уничтожены шесть беспилотников.

«Сегодня ночью над территорией Калужской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены шесть БПЛА», — сказали в ведомстве.

В Министерстве обороны России подчеркнули, что в результате попытки нападения пострадавших и разрушений нет.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в регионе система противовоздушной обороны (ПВО) сбила шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в ночь на 3 августа.

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