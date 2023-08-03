Минобороны России: над Калужской областью сбили шесть беспилотников Украины
«Сегодня ночью над территорией Калужской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены шесть БПЛА», — сказали в ведомстве.
В Министерстве обороны России подчеркнули, что в результате попытки нападения пострадавших и разрушений нет.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в регионе система противовоздушной обороны (ПВО) сбила шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в ночь на 3 августа.