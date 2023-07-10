«Жертв и разрушений нет»: Минобороны РФ сообщило о безуспешной попытке Киева атаковать объекты в трёх регионах России

Силы ПВО и средства РЭБ предотвратили попытку киевского режима нанести удары по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях, сообщили в Минобороны РФ. Соответствующий доклад начальник Главного штаба ВКС России Виктор Афзалов представил командующему объединённой группировкой войск генералу армии Валерию Герасимову. По его словам, были уничтожены две ракеты С-200, пытавшиеся атаковать Крымский мост и аэродром Морозовск. Ещё две ракеты, нацеленные на аэродром Шайковка, были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. В связи с произошедшим Герасимов поручил разведке выявлять и наносить упреждающие удары по местам хранения и стартовым позициям ударных средств ВСУ.

В воскресенье, 9 июля, киевский режим пытался атаковать объекты на территории трёх регионов России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«9 июля киевским режимом предпринята безуспешная попытка нанесения ударов по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, с целью поражения наземных целей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что начальник Главного штаба Воздушно-космических сил генерал-полковник Виктор Афзалов доложил командующему объединённой группировкой войск генералу армии Валерию Герасимову об уничтожении четырёх украинских баллистических целей.

Как следует из доклада, средствами ПВО подверглись уничтожению две ракеты С-200, которые пытались атаковать керченский транспортный переход и аэродром Морозовск. При этом ещё две ракеты, пытавшиеся атаковать аэродром Шайковка, были отклонены средствами РЭБ и упали в районе населённого пункта Бытошь.

«Жертв и разрушений нет», — указал Афзалов.

Наряду с этим Герасимов поставил разведке задачу организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств противника и планировать их упреждающее огневое поражение. По его словам, необходимо в кратчайшие сроки принять дополнительные меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха.

18+ Минобороны РФ сообщило о безуспешной попытке Киева атаковать объекты в трёх регионах России

Накануне губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что силы ПВО сбили украинскую ракету между Каменском и Донецком. При этом глава Крыма Сергей Аксёнов указывал, что в районе Керчи также была сбита украинская ракета.

«США готовы руками украинцев уничтожать всё живое»

Соединённые Штаты Америки, по сути, признались в совершении военных преступлений на Украине. Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне, комментируя слова координатора по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джона Кирби, открыто заявившего, что от американского оружия кассетного типа «будут погибать мирные граждане».

«В извращённом представлении сотрудника Белого дома это приносит «меньший вред», нежели действия России», — говорится в комментарии.

Российские дипломаты отметили, что США готовы руками украинцев уничтожать всё живое вдали от собственных границ.

«Ради чего это делается? Только ради несбыточной мечты о стратегическом поражении Российской Федерации, которая защищает свой народ и свою землю. Мы боремся с киевскими преступниками, которые обнимаются с террористами из «Азова»*, в то время как Соединённые Штаты помогают украинским нацистам совершать бесчеловечные деяния», — подчеркнули в посольстве РФ.

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Ранее против поставок кассетных боеприпасов выступили Германия, Испания, Великобритания, Канада и ООН. При этом в МИД России подчеркнули, что данное решение Белого дома является ещё одним вопиющим проявлением агрессивного антироссийского курса США, который подразумевает затягивание конфликта и войну «до последнего украинца».

Ситуация в ДНР

Ситуация на протяжении всей линии фронта в Донецкой Народной Республике остаётся сложной, но полностью контролируемой, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«На Южно-Донецком направлении, на Угледарском направлении ситуация без существенных изменений, продолжаются попытки противника отбить наши позиции, у противника не получается — наоборот, есть улучшения позиций наших ребят», — цитирует его ТАСС.

При этом он отметил, что российские войска уничтожают живую силу и технику ВСУ на Авдеевском и Краснолиманском направлениях, где также есть «достаточно существенное улучшение позиций» подразделениями ВС РФ.

Кроме того, по его словам, ВСУ «достаточно хаотично» обстреливают Артёмовск, в результате чего разминирование территории города пока не началось.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.