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Минобороны России: Киев 9 июля пытался ударить ракетой С-200 по Крымскому мосту

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Одна из ракет С-200, запущенных украинскими военными 9 июля, была направлена на Крымский мост, заявили в ВКС России.
Минобороны России: Киев 9 июля пытался ударить ракетой С-200 по Крымскому мосту
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены две ракеты, атаковавшие Керченский транспортный переход и аэродром Морозовск. Жертв и разрушений нет», — сказал начальник Главного штаба ВКС России генерал-полковник Виктор Афзалов в докладе командующему объединённой группировкой войск генералу армии Валерию Герасимову.

9 июля глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в районе Керчи силами ПВО сбита ракета.

10 июля Министерство обороны заявило, что Киев 9 июля безуспешно пытался ударить по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант.

Силы ПВО уничтожили две ракеты, ещё две ракеты отклонены средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет.

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