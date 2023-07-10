Минобороны России: Киев 9 июля пытался ударить ракетой С-200 по Крымскому мосту

Одна из ракет С-200, запущенных украинскими военными 9 июля, была направлена на Крымский мост, заявили в ВКС России.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены две ракеты, атаковавшие Керченский транспортный переход и аэродром Морозовск. Жертв и разрушений нет», — сказал начальник Главного штаба ВКС России генерал-полковник Виктор Афзалов в докладе командующему объединённой группировкой войск генералу армии Валерию Герасимову.

9 июля глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в районе Керчи силами ПВО сбита ракета.

10 июля Министерство обороны заявило, что Киев 9 июля безуспешно пытался ударить по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант.

Силы ПВО уничтожили две ракеты, ещё две ракеты отклонены средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет.