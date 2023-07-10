Минобороны: Киев безуспешно пытался ударить по трём регионам России ракетами С-200

Киев 9 июля безуспешно пытался ударить по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, заявило Минобороны России. Российские средства ПВО уничтожили две ракеты, ещё две ракеты отклонены средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет.

«9 июля киевским режимом предпринята безуспешная попытка нанесения ударов по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, с целью поражения наземных целей», — сказано в сообщении министерства.

Начальник Главного штаба ВКС России генерал-полковник Виктор Афзалов в докладе командующему объединённой группировкой войск генералу армии Валерию Герасимову сообщил, что «средствами ПВО уничтожены две ракеты С-200, ещё две аналогичные ракеты отклонены средствами РЭБ».

9 июля губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что силы ПВО сбили украинскую ракету между Каменском и Донецком.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил, что системы ПВО сбили в Брянской области две ракеты украинских военных.