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Губернатор Богомаз: в Брянской области сбиты две ракеты ВСУ, никто не пострадал

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Системы ПВО России сбили в Брянской области две ракеты украинских военных.
Губернатор Богомаз: в Брянской области сбиты две ракеты ВСУ, никто не пострадал
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня силами ПВО Вооружённых сил России были сбиты две ракеты ВСУ», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, из-за падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в посёлке Бытошь.

Богомаз добавил, что пострадавших нет.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что противовоздушная оборона сбила украинскую ракету между Каменском и Донецком.

3 июля он сообщил, что два дома загорелись в посёлке Белая Берёзка после обстрела со стороны ВС Украины.

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