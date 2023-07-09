Губернатор Богомаз: в Брянской области сбиты две ракеты ВСУ, никто не пострадал
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Сегодня силами ПВО Вооружённых сил России были сбиты две ракеты ВСУ», — написал он в своём Telegram-канале.
По его словам, из-за падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в посёлке Бытошь.
Богомаз добавил, что пострадавших нет.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что противовоздушная оборона сбила украинскую ракету между Каменском и Донецком.
3 июля он сообщил, что два дома загорелись в посёлке Белая Берёзка после обстрела со стороны ВС Украины.