Белый дом де-факто признался в совершении военных преступлений на Украине
Об этом информирует ТАСС.
Согласно заявлению посольства, координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джона Кирби открыто заявил, что от американского оружия кассетного типа «будут погибать мирные граждане».
«В извращённом представлении сотрудника Белого дома это приносит «меньший вред», нежели действия России», — отметили в диппредставительстве.
Ранее сообщалось, что США поставят Украине кассетные боеприпасы.