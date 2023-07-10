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Белый дом де-факто признался в совершении военных преступлений на Украине

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В посольстве России в Вашингтоне заявили, что американская администрация, по сути, призналась в совершении Соединёнными Штатами военных преступлений на Украине.

Об этом информирует ТАСС.

Согласно заявлению посольства, координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джона Кирби открыто заявил, что от американского оружия кассетного типа «будут погибать мирные граждане».

«В извращённом представлении сотрудника Белого дома это приносит «меньший вред», нежели действия России», — отметили в диппредставительстве.

Ранее сообщалось, что США поставят Украине кассетные боеприпасы.

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