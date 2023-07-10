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Герасимов поставил ГРУ задачу выявлять украинские С-200 и планировать упреждающие удары

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Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов поставил задачу начальнику Главного разведывательного управления и должностным лицам командного пункта объединённой группировки выявлять места хранения и стартовые позиции ракет С-200 украинской армии и наносить по ним упреждающие удары.
Герасимов поставил ГРУ задачу выявлять украинские С-200 и планировать упреждающие удары
  • globallookpress.com

«Организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств противника, и планировать их упреждающее огневое поражение», — приводит его слова пресс-служба Министерства обороны.

Также в кратчайшие сроки должны быть приняты дополнительные меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха.

10 июля Министерство обороны России заявило, что Киев 9 июля безуспешно пытался ударить по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант.

Силы ПВО уничтожили две ракеты, ещё две ракеты отклонены средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет.

При этом одна из украинских ракет была направлена на Керченский транспортный переход.

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