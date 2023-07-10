Герасимов поставил ГРУ задачу выявлять украинские С-200 и планировать упреждающие удары
- globallookpress.com
«Организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств противника, и планировать их упреждающее огневое поражение», — приводит его слова пресс-служба Министерства обороны.
Также в кратчайшие сроки должны быть приняты дополнительные меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха.
10 июля Министерство обороны России заявило, что Киев 9 июля безуспешно пытался ударить по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант.
Силы ПВО уничтожили две ракеты, ещё две ракеты отклонены средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет.
При этом одна из украинских ракет была направлена на Керченский транспортный переход.