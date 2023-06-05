«Детонации не произошло»: в Калужской области заявили о падении двух БПЛА на автодорогу М-3 «Украина»

Два беспилотника упали на дорогу М-3 «Украина», заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша. По его словам, падения БПЛА зафиксированы на 299-м километре (Жиздра) и на 283-м километре (Думиничи) магистрали. Глава региона подчеркнул, что детонации при падении аппаратов не произошло, территория была оцеплена.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что утром в понедельник, 5 июня, на трассе М-3 «Украина» упало два беспилотника.

«Сегодня утром на автодороге М-3 «Украина» на 299-м километре (Жиздра) и на 283-м километре (Думиничи) упали два БПЛА. Детонации не произошло, территория оцеплена», — написал он в Telegram.

По словам главы региона, на месте проводились оперативно-технические мероприятия, были организованы пути объезда.

Ранее, 2 июня, сообщалось о падении неопознанного объекта в лесу в Калужской области. На месте произошёл взрыв. По словам руководства региона, в результате этих событий объекты экономики и жилые дома не повреждены, местные жители не пострадали.

Аналогичный случай произошёл 1 июня в Калужской области около посёлка Товарково. При падении неопознанного объекта произошёл взрыв и образовалась воронка с последующим возгоранием травы. Уточнялось, что в результате этих событий никто не пострадал, повреждений домов не зафиксировано.

Также на russian.rt.com В Днепропетровске ударом высокоточным оружием уничтожен цех по сборке беспилотников ВСУ

Ещё несколько инцидентов с беспилотниками в Калужской области произошло в мае. В середине месяца обломки БПЛА были обнаружены в лесополосе возле села Тарутино, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. Отмечалось, что боеприпасов на дроне не было, фрагменты аппарата вывезли для изучения правоохранительными органами.

Кроме того, 9 мая в Перемышле Калужской области был сбит летевший в сторону Москвы дрон. Как рассказали RT в администрации населённого пункта, взрывов в связи с этим не происходило, в селе не было ни повреждений, ни разрушений.

Отметим, что на территории Калужской области в целях обеспечения общественной безопасности в декабре 2022 года был введён запрет на использование беспилотников, квадрокоптеров, аэростатов и малолитражных судов.

«Очередная атака на мирных жителей со стороны Украины»

4 июня губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что в Судже приземлили БПЛА с раскраской террористического батальона «Азов»*.

За два дня до этого, 2 июня, Старовойт сообщил о повреждении подъезда многоэтажного дома и нескольких частных домов при атаке БПЛА. 1 июня губернатор заявил, что в результате сброса на подстанцию боеприпаса с беспилотника было обесточено одно из сёл области.

«Очередная атака на мирных жителей со стороны Украины. Село Гоголевка Суджанского района обесточено в результате сброса на подстанцию боеприпаса с беспилотника. Жители населённого пункта остались без света», — отмечал губернатор в своём Telegram-канале.

В начале июня об атаке беспилотников также заявили в Крыму. Глава региона Сергей Аксёнов утром 4 июня сообщил, что за предшествующую ночь силами ПВО было сбито пять БПЛА противника, ещё четыре заглушено и посажено средствами радиоэлектронной борьбы.

В результате этих событий выбило стёкла в трёх домах частного сектора и двух автомобилях в Джанкое. Кроме того, на территории частного дома был обнаружен один невзорвавшийся беспилотник. Как уточнил глава региона, перед разминированием 50 человек были эвакуированы в пункт временного размещения.

Кроме того, 2 июня власти Смоленской области заявили, что два беспилотника атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в регионе. Как отметил исполняющий обязанности губернатора региона Василий Анохин, в результате атаки жертв и пострадавших не было, критических повреждений и пожаров не зафиксировано.

Наряду с этим 27 мая губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в результате атаки двух БПЛА было повреждено административное задание нефтепровода вблизи деревни Литвиново Невельского района.

Позднее он заявил, что произошедшая 27 мая атака беспилотников квалифицирована как теракт.

«Поддержка Западом киевского режима подталкивает украинское руководство к преступным деяниям»

Кроме того, утром 30 мая террористические атаки с применением беспилотников ВСУ произошли в Москве и Подмосковье. Все аппараты противника были поражены российскими средствами ПВО.

Комментируя эти события, в МИД РФ заявили, что атаки в российской столице были спланированы и совершены неонацистским киевским режимом, для которого «использование методов актов террора стало зловещей практикой».

Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, подобные атаки, не имеющие смысла с военной точки зрения, направлены исключительно против гражданского населения с целью посеять панику среди мирных жителей.

В МИД РФ констатировали, что «поддержка Западом киевского режима подталкивает украинское руководство к всё более безрассудным преступным деяниям, включая акты терроризма, нарушение международного гуманитарного права и военные преступления».

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.