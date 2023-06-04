«Жертв и пострадавших нет»: в Крыму заявили о пяти сбитых беспилотниках ВСУ, ещё четыре были заглушены средствами РЭБ

В Крыму за прошедшую ночь силами ПВО сбиты пять беспилотников, ещё четыре заглушены и посажены средствами радиоэлектронной борьбы, заявил глава региона Сергей Аксёнов. По его словам, в результате падения одного из БПЛА выбиты стекла в трёх домах частного сектора и двух автомобилях в Джанкое. Ещё один беспилотник упал на территории частного дома, не взорвавшись. Как подчеркнул глава региона, в результате атаки беспилотников жертв и пострадавших нет.

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что на полуострове за прошедшую ночь силами ПВО сбиты пять беспилотников противника, ещё четыре заглушены и посажены средствами радиоэлектронной борьбы.

«В результате падения одного из БПЛА выбиты стёкла в трёх домах частного сектора и двух автомобилях в городе Джанкое», — написал он в Telegram.

По словам Аксёнова, наряду с этим на территории частного дома был обнаружен один не взорвавшийся беспилотник. Как уточнил глава региона, перед разминированием 50 человек были эвакуированы в пункт временного размещения.

«В результате ночной атаки жертв и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — подытожил Аксёнов.

Отметим, что Крым систематически сталкивается с активностью беспилотников противника. 25 мая глава региона также сообщил, что на полуострове были сбиты или заглушены шесть БПЛА. Как подчеркнул тогда Аксёнов, жертв или пострадавших в результате этих событий не было. О ещё четырёх сбитых беспилотниках глава Крыма заявил 19 мая.

Кроме того, 7 мая в Минобороны России в рамках ежедневной сводки о ходе СВО сообщили об уничтожении над акваторией Чёрного моря 22 украинских беспилотников, обнаруженных средствами ПВО. Как уточнили в ведомстве, все БПЛА были поражены огнём зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

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В том же месяце в МО РФ рассказали, что вокруг Крыма создано единое информационное поле для раннего обнаружения средств воздушного нападения.

Как отметил в интервью «Красной звезде» командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов, противник, лишённый возможности действий на море, сосредоточил усилия на проведении диверсионно-террористических атак на объекты ЧФ и критической инфраструктуры на территории Крыма.

«Для раннего обнаружения средств воздушного нападения противника, в том числе беспилотников, во взаимодействии с ВКС была существенно увеличена зона радиолокационного контроля воздушного пространства. Для своевременного оповещения сил было сформировано единое информационное поле, в которое включены в том числе самолёты и вертолёты морской авиации флота», — рассказал командующий ЧФ.

Обстановка в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об очередном ночном обстреле Шебекинского округа и Волоконовского района.

«Ночью было достаточно неспокойно в Белгородской области. Обстреливались Шебекинский и Волоконовский районы и округа. Много повреждений. Информации о пострадавших нет», — написал он в Telegram.

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В своём сообщении Гладков попросил жителей населённых пунктов, которые обстреливаются, прислушаться к позиции властей и временно покинуть свои дома, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь близких.

По его словам, на сегодняшний день в пунктах временного размещения находятся более 4 тыс. человек.

Около 12:30 4 июня Гладков сообщил, что над Белгородом сработала система ПВО. По его словам, последствия на земле уточняют оперативные службы.

Взрывы на Украине

Между тем на Украине сообщили о повреждениях аэродрома и объектов инфраструктуры в результате взрывов. Об этом заявил советник командования украинских Воздушных сил Юрий Игнат в эфире одного из телеканалов.

«В Сумской области есть поражения объектов инфраструктуры. Попали в оперативный аэродром возле Кропивницкого. О последствиях я не буду говорить», — приводит его слова РИА Новости.

Отметим, что минувшей ночью воздушная тревога действовала на всей территории Украины. СМИ сообщали о взрывах в Кировоградской, Сумской и Днепропетровской областях.