В Крыму за ночь сбили пять украинских БПЛА, ещё четыре посадили средствами РЭБ

За минувшую ночь средства ПВО сбили над Крымом пять украинских беспилотников, ещё четыре удалось заглушить средствами РЭБ, заявил глава региона Сергей Аксёнов.

Кроме того, по его словам, при падении одного из БПЛА в Джанкое были повреждены три дома в частном секторе и два автомобиля. Другой неразорвавшийся беспилотник обнаружили в частном доме — перед его разминированием 50 человек эвакуировали в пункт временного размещения.

«В результате ночной атаки жертв и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие», — заявил Аксёнов.

Ранее стало известно, что российские военные не дали ВСУ форсировать реку Днепр, ВС России нанесли удары по двум лодкам и двум пикапам украинских боевиков.

В результате этого погибли 37 украинских солдат, ещё более 20 получили ранения.