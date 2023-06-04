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В Крыму за ночь сбили пять украинских БПЛА, ещё четыре посадили средствами РЭБ

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За минувшую ночь средства ПВО сбили над Крымом пять украинских беспилотников, ещё четыре удалось заглушить средствами РЭБ, заявил глава региона Сергей Аксёнов.
В Крыму за ночь сбили пять украинских БПЛА, ещё четыре посадили средствами РЭБ
  • РИА Новости

Кроме того, по его словам, при падении одного из БПЛА в Джанкое были повреждены три дома в частном секторе и два автомобиля. Другой неразорвавшийся беспилотник обнаружили в частном доме — перед его разминированием 50 человек эвакуировали в пункт временного размещения.

«В результате ночной атаки жертв и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие», — заявил Аксёнов.

Ранее стало известно, что российские военные не дали ВСУ форсировать реку Днепр, ВС России нанесли удары по двум лодкам и двум пикапам украинских боевиков.

В результате этого погибли 37 украинских солдат, ещё более 20 получили ранения.

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