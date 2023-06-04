Губернатор Гладков рассказал об очередном ночном обстреле Шебекинского округа

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном ночном обстреле Шебекинского округа и Волоконовского района.

По его словам, в результате обстрелов много повреждений. Информации о пострадавших нет.

В своём Telegram он попросил жителей населённых пунктов, которые обстреливаются, прислушаться к позиции власти и временно покинуть свои дома, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь близких.

По данным Гладкова, в пунктах временного размещения сейчас находятся более 4 тыс. человек. Им оказывается вся необходимая помощь.

Губернатор поблагодарил жителей, которые приносят в Центр молодёжных инициатив Белгорода предметы первой необходимости.

Ранее Гладков заявил о работе сил ПВО над Белгородом.