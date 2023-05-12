ЧФ России: над Крымом создано единое инфополе для обнаружения атак с воздуха

Вокруг Крыма создано единое информационное поле для раннего обнаружения средств воздушного нападения Украины.

Как рассказал командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов по случаю 240-летия ЧФ, противник, лишённый возможности действий на море, сосредоточил усилия на проведении диверсионно-террористических атак на объекты ЧФ и критической инфраструктуры на территории Крыма.

«Для раннего обнаружения средств воздушного нападения противника, в том числе беспилотников, во взаимодействии с ВКС была существенно увеличена зона радиолокационного контроля воздушного пространства. Для своевременного оповещения сил было сформировано единое информационное поле, в которое включены в том числе самолёты и вертолёты морской авиации флота», — отметил Соколов в интервью «Красной звезде». Его слова приводит РИА Новости.

В начале мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ЧФ и ПВО отражают атаку вражеских беспилотников на внешнем рейде.

В конце апреля российские силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы также отразили атаку беспилотников над Крымским полуостровом.