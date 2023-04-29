Аксёнов: средства ПВО сбили над Крымом беспилотник

Российские силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили атаку беспилотников над Крымским полуостровом.

Об этом сообщил глава республики Крым Сергей Аксёнов.

«Параллельно с утренней атакой дронов на Севастополь в небе над Республикой Крым силами ПВО был сбит один БПЛА и ещё один подавлен средствами РЭБ», — написал Аксёнов в Telegram.

В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет.

Утром 29 апреля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе в районе Казачьей бухты горит резервуар с топливом, позднее пожар был локализован.

По предварительным данным, в атаке на нефтебазу в Севастополе участвовали два беспилотных летательных аппарата.

Пострадавших в результате возгорания нет.