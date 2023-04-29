Аксёнов: средства ПВО сбили над Крымом беспилотник
- РИА Новости
Об этом сообщил глава республики Крым Сергей Аксёнов.
«Параллельно с утренней атакой дронов на Севастополь в небе над Республикой Крым силами ПВО был сбит один БПЛА и ещё один подавлен средствами РЭБ», — написал Аксёнов в Telegram.
В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет.
Утром 29 апреля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе в районе Казачьей бухты горит резервуар с топливом, позднее пожар был локализован.
По предварительным данным, в атаке на нефтебазу в Севастополе участвовали два беспилотных летательных аппарата.
Пострадавших в результате возгорания нет.