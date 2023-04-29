Губернатор Развожаев: пожар на нефтебазе в Севастополе локализован

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Пожар на нефтебазе в Севастополе, который возник в результате атаки БПЛА, локализован, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Губернатор Развожаев: пожар на нефтебазе в Севастополе локализован
  • Gettyimages.ru
  • © Faustino Carmona Guerrero / EyeEm

«В настоящее время пожар фактически локализован», — цитирует ТАСС Развожаева.

Также сообщалось, что возгорание резервуара с топливом не угрожает гражданским объектам.

Пострадавших в результате возгорания нет.

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