Губернатор Развожаев: пожар на нефтебазе в Севастополе локализован
Пожар на нефтебазе в Севастополе, который возник в результате атаки БПЛА, локализован, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
- Gettyimages.ru
- © Faustino Carmona Guerrero / EyeEm
«В настоящее время пожар фактически локализован», — цитирует ТАСС Развожаева.
Также сообщалось, что возгорание резервуара с топливом не угрожает гражданским объектам.
Пострадавших в результате возгорания нет.
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