Губернатор Развожаев: в атаке на нефтебазу Севастополя принимали участие два БПЛА
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«Предварительно, из того, что видно, что в двух разных частях произошло возгорание, то беспилотных летательных аппаратов было два», — цитирует РИА Новости Развожаева.
По его словам, ликвидировать пожар планируется до 18:00.
29 апреля Развожаев сообщил, что в городе в районе Казачьей бухты горит резервуар с топливом.
Также сообщалось, что возгорание резервуара с топливом не угрожает гражданским объектам.
Пострадавших в результате возгорания нет.