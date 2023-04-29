Губернатор Развожаев: в атаке на нефтебазу Севастополя принимали участие два БПЛА

По предварительным данным, в атаке на нефтебазу в Севастополе участвовали два беспилотных летательных аппарата, заявил губернатор города Михаил Развожаев.

«Предварительно, из того, что видно, что в двух разных частях произошло возгорание, то беспилотных летательных аппаратов было два», — цитирует РИА Новости Развожаева.

По его словам, ликвидировать пожар планируется до 18:00.

29 апреля Развожаев сообщил, что в городе в районе Казачьей бухты горит резервуар с топливом.

Также сообщалось, что возгорание резервуара с топливом не угрожает гражданским объектам.

Пострадавших в результате возгорания нет.