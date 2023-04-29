Развожаев: четыре цистерны повреждены при атаке на нефтебазу в Севастополе
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Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Те четыре цистерны, по которым были нанесены удары, они практически уже догорели», — цитирует его РИА Новости.
29 апреля Развожаев сообщил, что в городе в районе Казачьей бухты горит резервуар с топливом.
Также сообщалось, что возгорание резервуара с топливом не угрожает гражданским объектам.
Пострадавших в результате возгорания нет.