Развожаев: четыре цистерны повреждены при атаке на нефтебазу в Севастополе

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Четыре цистерны повреждены при атаке на нефтебазу в Севастополе, остальные изолированы.
Развожаев: четыре цистерны повреждены при атаке на нефтебазу в Севастополе
  • Gettyimages.ru
  • © Yannick Werner / EyeEm

Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Те четыре цистерны, по которым были нанесены удары, они практически уже догорели», — цитирует его РИА Новости.

29 апреля Развожаев сообщил, что в городе в районе Казачьей бухты горит резервуар с топливом.

Также сообщалось, что возгорание резервуара с топливом не угрожает гражданским объектам.

Пострадавших в результате возгорания нет.

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