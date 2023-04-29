Развожаев: четыре цистерны повреждены при атаке на нефтебазу в Севастополе

Четыре цистерны повреждены при атаке на нефтебазу в Севастополе, остальные изолированы.

Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Те четыре цистерны, по которым были нанесены удары, они практически уже догорели», — цитирует его РИА Новости.

29 апреля Развожаев сообщил, что в городе в районе Казачьей бухты горит резервуар с топливом.

Также сообщалось, что возгорание резервуара с топливом не угрожает гражданским объектам.

Пострадавших в результате возгорания нет.