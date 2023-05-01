Губернатор Севастополя: ЧФ и ПВО отражают атаку вражеских беспилотников на внешнем рейде

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ЧФ и ПВО отражают атаку вражеских беспилотников на внешнем рейде.
Губернатор Севастополя: ЧФ и ПВО отражают атаку вражеских беспилотников на внешнем рейде
  • РИА Новости

«Силы флота во взаимодействии с ПВО сейчас отражают атаку вражеских БПЛА на внешнем рейде. Один беспилотник уже сбит», — написал он в Telegram.

По его словам, все службы города находятся в готовности.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что на западе республики силами ПВО сбит беспилотник.

В конце апреля российские силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы также отразили атаку беспилотников над Крымским полуостровом.

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