Губернатор Севастополя: ЧФ и ПВО отражают атаку вражеских беспилотников на внешнем рейде
- РИА Новости
«Силы флота во взаимодействии с ПВО сейчас отражают атаку вражеских БПЛА на внешнем рейде. Один беспилотник уже сбит», — написал он в Telegram.
По его словам, все службы города находятся в готовности.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что на западе республики силами ПВО сбит беспилотник.
В конце апреля российские силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы также отразили атаку беспилотников над Крымским полуостровом.