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Власти Забайкальского края запретили использовать беспилотники

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Исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Костенко подписал постановление о запрете использования беспилотников в регионе.
Власти Забайкальского края запретили использовать беспилотники
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается на сайте правительства края.

«Запрет осуществляется в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории региона», — говорится в сообщении.

Исключение составляют БПЛА, используемые по решению органов государственной власти и местного самоуправления.

Ранее губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный сообщил, что власти приняли решение о введении запрета на использование беспилотных летательных аппаратов на всей территории региона.

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