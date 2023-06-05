Власти Забайкальского края запретили использовать беспилотники
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Об этом сообщается на сайте правительства края.
«Запрет осуществляется в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории региона», — говорится в сообщении.
Исключение составляют БПЛА, используемые по решению органов государственной власти и местного самоуправления.
Ранее губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный сообщил, что власти приняли решение о введении запрета на использование беспилотных летательных аппаратов на всей территории региона.