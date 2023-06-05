Губернатор Шапша: в Калужской области на автодорогу М-3 «Украина» упало два беспилотника

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о падении на автодорогу М-3 «Украина» двух беспилотников.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«На автодороге М-3 «Украина» на 299-м километре (Жиздра) и на 283-м километре (Думиничи) упали два БПЛА», — говорится в сообщении.

Отмечается, что детонации не произошло. На данный момент территория оцеплена, проводятся оперативно-технические мероприятия.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе приземлили БПЛА с раскраской «Азова»*.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.