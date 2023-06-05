Губернатор Шапша: в Калужской области на автодорогу М-3 «Украина» упало два беспилотника
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«На автодороге М-3 «Украина» на 299-м километре (Жиздра) и на 283-м километре (Думиничи) упали два БПЛА», — говорится в сообщении.
Отмечается, что детонации не произошло. На данный момент территория оцеплена, проводятся оперативно-технические мероприятия.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе приземлили БПЛА с раскраской «Азова»*.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.