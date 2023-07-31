Песков: в Москве и Подмосковье не будут повышать уровень террористической угрозы

Уровень террористической угрозы в Москве и Московской области повышать не планируется.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Насколько мне известно, нет», — ответил Песков на вопрос о возможном изменении уровня террористической угрозы в Москве и Подмосковье.

30 июля стало известно, что украинские беспилотники повредили фасады на двух офисных башнях «IQ-квартала».

По данным Минобороны, аппараты потеряли управление и упали на территории комплекса. Кроме того, в Подмосковье средства ПВО уничтожили один БПЛА в воздухе.