Уничтожено три безэкипажных катера: МО сообщило о попытке киевского режима атаковать гражданские суда РФ в Чёрном море

В ночь на 1 августа киевский режим осуществил попытку террористической атаки на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор. Как сообщили в Минобороны РФ, корабли ВМФ России, сопровождавшие морской транспорт в Чёрном море, своевременно обнаружили и уничтожили три безэкипажных катера. Ранее в ведомстве сообщали о попытке ВСУ атаковать выполняющие задачи по контролю судоходства в Чёрном море корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота.

В ночь на 1 августа киевский режим осуществил попытку террористической атаки с применением трёх полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Чёрного моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как следует из сводки МО РФ, кораблями Военно-морского флота, сопровождавшими морской транспорт, все катера были своевременно обнаружены и уничтожены.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в 340 км к юго-западу от Севастополя было уничтожено три безэкипажных катера ВСУ, пытавшихся совершить атаку на выполняющие задачи по контролю судоходства в Чёрном море корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота.

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Сводка о ситуации в зоне СВО

На Донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск при взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отражено восемь атак ВСУ. При этом нанесено поражение подразделениям украинских войск в районах н. п. Северск, Предтечино, Сухая Балка, Ласточкино и Георгиевка (ДНР).

Потери противника за сутки составили свыше 345 военнослужащих, танк, шесть боевых машин пехоты, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», пять самоходных артиллерийских установок Krab польского производства, а также пять орудий полевой артиллерии, в том числе одна артиллерийская система М777 производства США.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ возле н. п. Пречистовка, Макаровка (ДНР), Малая Токмачка и Новоандреевка (Запорожская область). Наряду с этим активными действиями подразделений успешно отражено две атаки противника.

За сутки потери ВСУ на двух направлениях составили свыше 220 бойцов, два танка, шесть боевых машин пехоты, в том числе одна Bradley производства США, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная гаубица «Акация», а также пушка «Гиацинт-Б».

На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск продолжали вести наступление и занимать более выгодные позиции в районе Куземовки (ЛНР). Авиация и артиллерия нанесли поражение восьми скоплениям живой силы и техники ВСУ неподалёку от Новомлынска, Тимковки, Кисловки, Котляровки, Берестового (Харьковская область) и Новосёловского (ЛНР).

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В лесном массиве «лес Попов» Сватовского района ЛНР успешно отражено две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

Общие потери украинских войск составили до 120 человек, одна боевая бронированная машина, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии успешно отражено три атаки ВСУ. Нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 21-й, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ возле Сергеевки (ЛНР), Дружелюбовки (Харьковская область), Торского и Серебрянки (ДНР). В районе н. п. Терны (ДНР) пресечена деятельность украинской ДРГ.

В течение суток уничтожены более 75 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 40 бойцов ВСУ, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица «Мста-Б».

Работа авиации, артиллерии и ПВО

Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ в течение суток поразили 103 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 124 районах.

Кроме того, уничтожены склад боеприпасов 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Раздольного (ДНР), склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны возле Кисловки (Харьковская область), два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 24-й механизированной бригады ВСУ неподалёку от Новгородского (ДНР). Возле Стецковки (Харьковская область) поражён радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы «Зоопарк-3».

Средствами противовоздушной обороны перехвачено 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожен 21 украинский беспилотник.