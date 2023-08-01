ВС России уничтожили склад боеприпасов морпехов ВСУ в ДНР
В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склад боеприпасов морпехов ВСУ в Донецкой Народной Республике.
- РИА Новости
«В районе населённого пункта Раздольное Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 38-й бригады морской пехоты ВСУ», — указали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области.
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