Подоляк на фоне атаки дронов на Москву пригрозил, что их будет больше

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк на фоне атаки беспилотников на Москву пригрозил новыми.

«Больше неустановленных дронов... больше войны», — написал он в Twitter.

Ранее The New York Times писала, что Украина пытается наращивать парк беспилотников, чтобы участить атаки против объектов внутри России.

30 июля Минобороны сообщило, что была пресечена попытка террористической атаки киевского режима БПЛА по объектам в Москве.

Также были опубликованы кадры последствий атаки украинского БПЛА на башню IQ Москва-Сити.