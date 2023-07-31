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NYT: Украина пытается наращивать парк беспилотников для атак против России

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Украина пытается наращивать парк беспилотников, чтобы участить атаки против объектов внутри России, пишет The New York Times.
NYT: Украина пытается наращивать парк беспилотников для атак против России
  • Gettyimages.ru

Как утверждают авторы статьи, опирающиеся на «интервью с экспертами и официальными лицами», власти Украины стремятся «расширить свой парк беспилотников и чаще производить атаки в России».

Газета пишет, что к производству дронов присоединились частные компании, стимулируемые Киевом.

Ранее турецкая компания Baykar и Минобороны Украины заключили договор о строительстве сервисного центра по ремонту дронов на украинской территории.

30 июля Минобороны сообщило, что была пресечена попытка террористической атаки киевского режима БПЛА по объектам в Москве.

Один БПЛА был уничтожен в Подмосковье, ещё два упали в районе Москва-Сити после подавления средствами РЭБ.

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