NYT: Украина пытается наращивать парк беспилотников для атак против России
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Как утверждают авторы статьи, опирающиеся на «интервью с экспертами и официальными лицами», власти Украины стремятся «расширить свой парк беспилотников и чаще производить атаки в России».
Газета пишет, что к производству дронов присоединились частные компании, стимулируемые Киевом.
Ранее турецкая компания Baykar и Минобороны Украины заключили договор о строительстве сервисного центра по ремонту дронов на украинской территории.
30 июля Минобороны сообщило, что была пресечена попытка террористической атаки киевского режима БПЛА по объектам в Москве.
Один БПЛА был уничтожен в Подмосковье, ещё два упали в районе Москва-Сити после подавления средствами РЭБ.