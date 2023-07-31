NYT: Украина пытается наращивать парк беспилотников для атак против России

Украина пытается наращивать парк беспилотников, чтобы участить атаки против объектов внутри России, пишет The New York Times.

Как утверждают авторы статьи, опирающиеся на «интервью с экспертами и официальными лицами», власти Украины стремятся «расширить свой парк беспилотников и чаще производить атаки в России».

Газета пишет, что к производству дронов присоединились частные компании, стимулируемые Киевом.

Ранее турецкая компания Baykar и Минобороны Украины заключили договор о строительстве сервисного центра по ремонту дронов на украинской территории.

30 июля Минобороны сообщило, что была пресечена попытка террористической атаки киевского режима БПЛА по объектам в Москве.

Один БПЛА был уничтожен в Подмосковье, ещё два упали в районе Москва-Сити после подавления средствами РЭБ.