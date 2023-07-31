Минобороны Украины анонсировало строительство сервисного центра по ремонту дронов
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Об этом сообщило Министерство обороны Украины в официальном Telegram-канале.
«На Украине появится сервисный центр по ремонту и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов. Документ о его строительстве сегодня заключён между Министерством обороны и турецкой компанией Baykar Makina», — сказано в сообщении.
Согласно предоставленной информации, сервисный центр построят уже в ближайшее время.
Ранее генеральный директор Baykar Халук Байрактар заявил о планах начать производство беспилотников на Украине в 2025 году.