Минобороны Украины анонсировало строительство сервисного центра по ремонту дронов

Турецкая компания Baykar и Минобороны Украины заключили договор о строительстве сервисного центра по ремонту дронов на украинской территории.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины в официальном Telegram-канале.

«На Украине появится сервисный центр по ремонту и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов. Документ о его строительстве сегодня заключён между Министерством обороны и турецкой компанией Baykar Makina», — сказано в сообщении.

Согласно предоставленной информации, сервисный центр построят уже в ближайшее время.

Ранее генеральный директор Baykar Халук Байрактар заявил о планах начать производство беспилотников на Украине в 2025 году.