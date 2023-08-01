Опубликованы кадры последствий атаки украинского БПЛА на башню IQ «Москва-Сити»

RT публикует кадры последствий атаки украинского беспилотника на башню IQ «Москва-Сити».

На видео видно нарушение остекления фасада, о котором ранее сообщали местные власти.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Также на месте находятся сотрудники экстренных служб.

По данным МЧС, в башне IQ «Москва-Сити» из-за атаки БПЛА нарушено остекление на площади 150 квадратов на 21 этаже.

По данным Минобороны, при попытке атаки объектов в Москве над территорией Подмосковья были уничтожены два украинских беспилотника.

Ещё один беспилотник был подавлен и упал на территории «Москва-Сити».