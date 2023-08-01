МЧС: в башне IQ «Москва-Сити» из-за атаки БПЛА нарушено остекление на площади 150 квадратов

Столичное ГУ МЧС заявило, что в башне IQ «Москва-Сити» из-за атаки украинского БПЛА нарушено остекление на площади 150 квадратных метров.

Об этом информирует АГН «Москва» со ссылкой на представителя главка спасательного ведомства.

«По предварительным результатам осмотра МЧС, на 21 этаже башни IQ «Москва-Сити» нарушено остекление на площади 150 кв. м», — рассказал он.

По данным Минобороны, при попытке атаки объектов в Москве над территорией Подмосковья были уничтожены два украинских беспилотника.

Ещё один беспилотник был подавлен и упал на территории «Москва-Сити».

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что при попытке атаки БПЛА был повреждён фасад здания в комплексе «Москва-Сити» на уровне 21 этажа.

Данных о пострадавших нет.