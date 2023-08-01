Узнать больше

МЧС: в башне IQ «Москва-Сити» из-за атаки БПЛА нарушено остекление на площади 150 квадратов

Короткая ссылка
Столичное ГУ МЧС заявило, что в башне IQ «Москва-Сити» из-за атаки украинского БПЛА нарушено остекление на площади 150 квадратных метров.

Об этом информирует АГН «Москва» со ссылкой на представителя главка спасательного ведомства.

«По предварительным результатам осмотра МЧС, на 21 этаже башни IQ «Москва-Сити» нарушено остекление на площади 150 кв. м», — рассказал он.

По данным Минобороны, при попытке атаки объектов в Москве  над территорией Подмосковья были уничтожены два украинских беспилотника.

Ещё один беспилотник был подавлен и упал на территории «Москва-Сити».

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что при попытке атаки БПЛА был повреждён фасад здания в комплексе «Москва-Сити» на уровне 21 этажа. 

Данных о пострадавших нет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить