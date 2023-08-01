Собянин сообщил о повреждениях фасада в башне Москва-Сити в результате атаки БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что при попытке атаки БПЛА был повреждён фасад здания в комплексе «Москва-Сити» на уровне 21 этажа.

Об этом он написал в своём Telegram-канале. «Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз», — сообщил мэр. Отмечается, что на месте происшествия работают экстренные службы. Ранее в одну из башен «Москва-Сити» попал беспилотник.