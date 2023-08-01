Собянин сообщил о повреждениях фасада в башне Москва-Сити в результате атаки БПЛА
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что при попытке атаки БПЛА был повреждён фасад здания в комплексе «Москва-Сити» на уровне 21 этажа.
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз», — сообщил мэр.
Отмечается, что на месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее в одну из башен «Москва-Сити» попал беспилотник.
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