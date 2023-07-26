«Уничтожены два танка, гаубица «Гиацинт-Б» и САУ «Гвоздика»: Минобороны РФ сообщило об отражении атаки ВСУ на Работино

Российские войска на Запорожском направлении отразили атаку ВСУ на населённый пункт Работино, уничтожив два танка, гаубицу «Гиацинт-Б» и САУ «Гвоздика», сообщили в Минобороны РФ. При этом в Telegram-канале «Военная хроника» отметили, что украинские войска вели безуспешное наступление в течение десяти часов. Также была отражена атака ВСУ на Ореховском направлении, где в ходе боя были уничтожены более 100 украинских военнослужащих. При этом на Краснолиманском направлении подразделения ВС РФ продвинулись до 2,7 км в глубину обороны украинских войск. Накануне в этом районе был освобождён населённый пункт Сергеевка.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга рассказал о продолжающихся попытках ВСУ вести наступательные действия на разных участках в зоне проведения специальной военной операции.

Так, на Запорожском направлении российскими войсками была отражена атака возле н. п. Работино.

«Уничтожены два танка, гаубица «Гиацинт-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика»,— заявил Конашенков.

По данным Telegram-канала «Военная хроника», наступление украинских войск длилось десять часов, а подразделения 47-й механизированной бригады и 78-й отдельный десантно-штурмовой полк ВСУ потеряли не менее 250 военнослужащих, порядка 30 единиц бронетехники, включая танки Т-72 и БМП M2 Bradley ODS-SA, оснащённые комплектом динамической защиты BRAT.

Кроме того, авиация и артиллерия нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах н. п. Малая Токмачка, Яблоково и Работино (Запорожская область). При этом возле Луговского уничтожена украинская ДРГ.

Также официальный представитель МО РФ сообщил об интенсивных наступательных действиях ВСУ на Ореховском направлении. Так, российские позиции были атакованы силами трёх батальонов, усиленных танками.

«Мужественными и профессиональными действиями подразделений 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии все атаки ВСУ отражены. Позиции удержаны. В ходе боя уничтожены 22 танка противника, десять боевых машин пехоты, боевая бронированная машина, а также более 100 украинских военнослужащих», — пояснил Конашенков.

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На Донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией Южной группировки войск успешно отражены четыре атаки противника. При этом нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Спорное и Авдеевка (ДНР).

Потери противника за сутки составили до 210 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, орудия Д-20 и Д-30, а также гаубица М119 производства США.

На Краснолиманском направлении подразделения 15-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» продолжили наступательные действия возле Сергеевки (ЛНР). Об освобождении населённого пункта в МО РФ заявили накануне.

«Продвижение составило до 3 км по фронту и 2,7 тыс. м в глубину обороны противника», — подчеркнул Конашенков.

Также ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены четыре атаки ВСУ в районах н. п. Червоная Диброва и Райгородка (ЛНР), а также Серебрянского лесничества. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ возле н. п. Нововодяное (ЛНР), Торское, Ямполовка и Григоровка (ДНР).

Вдобавок неподалёку от н. п. Терны (ДНР) пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Потери ВСУ составили более 190 боевиков, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, две гаубицы: Д-20 и Д-30, три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

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На Южно-Донецком направлении обороняющимися подразделениями с опорой на грамотно установленные минные заграждения, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск «Восток» отражена атака противника возле н. п. Никольское (Запорожская область). При этом вблизи Сторожевого и Нескучного (ДНР) поражены живая сила и техника украинских вооружённых формирований.

На Купянском направлении подразделения 7-го мотострелкового полка Западной группировки войск, используя результаты огневого поражения, проводят успешные наступательные действия на Куземовском тактическом направлении, в результате чего заняли более выгодные позиции.

Потери ВСУ за сутки составили до 135 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубицы «Мста-Б» и Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 40 бойцов ВСУ, пять автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

Кроме того, авиация и артиллерия группировок войск ВС РФ в течение суток поразили 104 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 128 районах.

В районах н. п. Дылеевка и Авдеевка (ДНР) уничтожены два склада боеприпасов 28-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, возле Новолюбовки (ЛНР) уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ, вблизи Зеленовки (Херсонская область) уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.

Вдобавок были поражены два пункта управления 21-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Ивановки и Новомихайловки (ДНР).

Средствами противовоздушной обороны перехвачены семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две крылатые ракеты Storm Shadow, а также уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР и Запорожской области.